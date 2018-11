Grote kans op Eschermuseum in Amerikaanse ambassade

Kritische pastor: ‘Hoelang is dit kerkasiel nog gezond?’

29 november Ze kunnen in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag actie blijven voeren om uitzetting te voorkomen van het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan, maar de missie lijkt zinloos. Inmiddels zijn er ook bezorgde vragen: moet het kerkasiel niet stoppen in het belang van de familie?