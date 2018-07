Grote mannen schrikken van kleine slang

De verrassende vondst beangstigde zelfs de stoere bouwvakkers die in de woning aan het werk waren. De python had zich een fijn plekje tussen de theedoeken toegeëigend. Van een afstandje stonden de mannen te kijken hoe het dier door de dierenambulance werd meegenomen.

Echt bang hoef je volgens slangenexpert Walter Getreuer van ReptielenZoo Serpo niet te zijn. ,,De koningspython is niet gevaarlijk voor mensen. Hij zou enkel een hamster kunnen wurgen. Een beet zal voor mensen enkel voelen als speldenprikjes.”

Mager

Dierenambulancemedewerker Peter Bertram heeft de eigenaresse van de woning en de bouwvakkers uit hun lijden verlost. ,,Ik heb het dier met een slangenhaak uit het kastje gehaald en meegenomen naar de opvang.” Erg groot is de gevonden ‘wurgslang’ niet. ,,Hij is aan de kleine kant. Ik gok op een halve meter lang.”

Hoe het dier in het kastje is terecht gekomen weet Bertram niet. ,,Vaak zijn de dieren ontsnapt en duiken pas later weer op. Ze hebben maar een klein kiertje nodig. Waarschijnlijk heeft hij zich een tijdje schuilgehouden, maar toen hij honger kreeg is hij op zoek gegaan naar eten.”

De bouwvakkers hebben volgens Getreuer goed gehandeld. ,,Mensen weten vaak niet om wat voor slang het gaat. Het kan zomaar een giftig dier betreffen. Daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp inschakelt. Daarnaast moet je minimaal een meter afstand bewaren en het dier goed in de gaten houden. Ook is het belangrijk om een foto van het dier naar Serpo te sturen. ,,Dan kunnen we gelijk zien om welke soort het gaat.”

Gedumpt

De laatste tijd duiken er steeds vaker slangen op in de regio. ,,Er zullen wel ergens een aantal dieren ontsnapt zijn. Vorige maand zijn er nog vier koningspythons gevonden in Rijswijk”, zegt Getreuer. ,,Maar ook de vakantie komt er weer aan, dan worden er nog weleens dieren gedumpt.”

Waar het dier precies vandaan komt is dus nog een raadsel. Nu wil het feit dat er gisteren enkele tientallen kilometers verderop in Zevenkamp een slang van hetzelfde soort als vermist is opgegeven. Of het om hetzelfde dier gaat is niet duidelijk. ,,Het dier zelf kan nooit zulke afstanden afleggen, maar kan zijn meegereisd met een auto.’’