Grote Marktstraat vanaf vandaag voetgangerszone, maar ‘Nederlandse fietser blijft eigenwijs’

Bekende Haagse winkel­straat gesloten voor werkzaamhe­den, snelheid gaat naar 30 kilometer

De Haagse Theresiastraat is komend halfjaar gesloten voor doorgaand fiets- en autoverkeer. De bekende, drukke woon- en winkelstraat in Bezuidenhout wordt verbouwd tot een 30-kilometerzone, waarin meer ruimte is voor groen, fietsers en voetgangers.