Grote opkomst boeren bij het Catshuis: Rutte laat zich zien

Boeren uit Zuid-Holland komen met de trekker naar Den Haag en de rest komt met de auto, laat Agractie weten. Zij waren medeorganisator van de protestacties half oktober op het Haagse Malieveld. ,,We willen gewone burgers niet onnodig dwarszitten, maar we strijden voor ons voortbestaan, dat is toch wat anders dan een loonsverhoging”, aldus De Sain. Premier Mark Rutte heeft om 11.30 uur een afspraak met een aantal boeren in het Catshuis over de stikstofproblemen maar sprak samen met landbouwminister Schouten buiten al even met de rest. De politie is ook in grote getale aanwezig. Alle aanwezige boeren hebben aangegeven naar binnen te willen maar zij worden tegengehouden door de agenten.



Een tweede groep wordt op dit moment tegengehouden op de A44. Ook het parkeren van de boeren levert problemen op. Het Omniversum richting de Scheveningseweg wordt afgesloten.