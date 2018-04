Grote politieactie om bende in illegaal gokken zware slag toe te brengen

Een van de zaken waar de politie vanmiddag binnenviel, was in hartje Moerwijk. Verstopt in een hoekje van de winkel stonden twee computers. Op een ervan kon op de Toto, de enige legale gokwebsite, gestemd worden op de voetbalwedstrijden van de komende dagen. De andere computer leek ogenschijnlijk dood, maar gaf wel een melding dat van buitenaf anderen op deze computer meekijken, een signaal dat juist op deze computer illegale goksoftware staat. Er moet immers meegekeken worden wat ingelegd en gegokt wordt. Om vrijwel gelijktijdig de invallen te doen was er 150 man op de been. Behalve politie en Openbaar Ministerie waren ook de gemeente, belastingdienst, de Kansspelautoriteit en het Regionaal Expertisecentrum tegen ondermijning betrokken. Als blijkt dat de computers die vandaag bij ondernemers in beslag zijn genomen, daadwerkelijk gokzuilen zijn geweest, dan kan de gemeente bijvoorbeeld de zaak voor een tijdje sluiten. Het illegale online gokken brengt volgens officier van justitie Mike Visser veel risico’s met zich mee. Door het gebrek aan controle kunnen minderjarigen gokken en wordt niet gekeken naar het voorkomen van een gokverslaving. Ook gaat er veel zwart geld in om, en trekt het andere criminele activiteiten aan. ,,De plekken waar deze computers staan, zijn vaak een soort ontmoetingsplaatsen die verkeerde mensen aantrekt. Iemand die in de schulden zit, worden hier vaak geronseld als crimineel hulpje, door bijvoorbeeld een hennepkwekerij op zolder neer te zetten.’’

Gokscene

In de illegale gokscene gaan grote bedragen om. Een voorzichtige schatting van de Kansspelautoriteit is dat elke gokzuil jaarlijks 180.000 euro oplevert. Onlangs bleek echter in Arnhem een gokzuil te staan die in zes weken tijd al vier ton omzet had binnengehaald.



In Den Haag kwam de zaak aan het rollen nadat er bij de politie tips verschillende tips binnenkwamen dat er in verschillende kleine cafeetjes, koffiehuizen, belwinkels, en –van-alles-wat- shopjes - via een computer gegokt werd op sportwedstrijden. Tegen contante betaling kregen ze een code, waarna zij op een wedstrijd konden gokken. Een jaar lang is er onderzoek gedaan om de organisatie die er achter zit in beeld te krijgen. Deze bende regelde volgens het Openbaar Ministerie de computers en de illegale software en boden het totaalpakket aan kleine ondernemers. Een keer in de zoveel tijd zouden ze de winsten komen ophalen.