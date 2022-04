Grote pop-acts die anders Den Haag voorbijgingen kunnen terecht in Amare: Ierse band Clannad trapt af

Na het Residentie Orkest is het nu ook tijd voor grote pop-acts om de concertzaal van Amare in Den Haag in te wijden. Maandag treedt de Ierse band Clannad er als eerste internationale band op. Het is meteen volle bak.