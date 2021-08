Grote schok bij rijschool na ongeval: ‘Ik heb meer dan duizend leerlingen in een jaar, dit is nog nooit gebeurd’

updateGrote verslagenheid bij rijschool GUL in Den Haag. Vanochtend is daar één van de leerlingen gewond geraakt na een ongeval tijdens een motorrijles. ,,Dit heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt", vertelt de instructeur die bij het ongeval aanwezig was.

Rond 10.30 uur op zaterdag is de instructeur les aan het geven aan een groep leerlingen. Na een uitgebreide uitleg en een paar oefenrondjes gaat het goed mis bij een van de cursisten. ,,Ik wilde hem nog een rondje laten rijden, om daarna weer nieuwe uitleg te kunnen geven.”

Het slachtoffer geeft gas, maar er gaat iets mis met het bedienen van de koppeling, waardoor hij met zo'n 20 kilometer per uur vooruit schiet. ,,Hij kwam onder een grote trap terecht, hij schoot er met zijn motor onder.”

Het gebeurt wel vaker dat er iemand valt, maar dan is het gewoon op het gras, vertelt de instructeur. Deze situatie was anders. ,,We renden er gelijk op af. Het is eerste wat ik dacht was: alsjeblieft, laat hem opstaan! Laat de motor kapot zijn, als hij er maar goed vanaf komt.”

Eerste hulp

De groep cursisten en de twee aanwezige instructeurs alarmeren gelijk de hulpdiensten. Die komen snel ter plaatse, inclusief een traumahelikopter. ,,Iedereen die erbij was heeft geholpen waar het kon. Uiteindelijk is de jongen met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is er niet goed aan toe, maar volgens mij gaat het inmiddels iets beter met hem.”

De schrik zit er bij de instructeur goed in. ,,Ik heb meer dan duizend leerlingen per jaar, dit is nog nooit gebeurd", vertelt hij. ,,Je weet dat dit kan gebeuren, maar dit wil je niet meemaken. Het ergst vind ik het voor hem en voor zijn familie. Wij gaan hier met al onze cursisten om alsof het vrienden zijn, de sfeer is altijd heel goed, dus dit raakt je dan ook. Ik hoop voor hem en zijn familie dat hij er snel bovenop komt.”

