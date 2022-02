Grote stadsvernieuwing in Zuidwest kan bijna beginnen, dat betekent duizenden extra woningen

Koken & Eten Brownies, cake of taart: dit is het nut van bakpapier in je bakvorm

Als je een taart of cake gaat bakken, is een bakvorm een onmisbare accessoire. Het is dan slim om bakpapier in je bakvorm te leggen. Maar waarom is dat eigenlijk en hoe doe je dit op de juiste manier? Kan het ook zonder?

