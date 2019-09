Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is vooral blij met het miljardenfonds voor onder meer infrastructuur dat nog dit jaar wordt uitgewerkt. ,,Dat is precies waar we het rijk als de vier grootste steden toe hebben opgeroepen. Het is fijn dat dit is opgepakt en ik ben dankbaar dat het financieel kan.’’

Quote Hier kunnen we als grote steden weer mee vooruit Robert van Asten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lobbyen al twee jaar lang voor extra geld voor openbaar vervoer. De steden groeien als kool en verwelkomen de komende decennia honderdduizenden extra inwoners. Om deze mensen te vervoeren en de stad niet te laten dichtslibben moet er zwaar worden geïnvesteerd in ov.

,,Dit is een mooi moment’’, zegt daarom ook Haags wethouder Robert van Asten van verkeer en vervoer over de aankondiging van het fonds in de Troonrede. ,,Hier kunnen we als grote steden weer mee vooruit.’’

Knikkers

Vanmorgen vergaderden de stadsbesturen van de vier grote steden traditiegetrouw in Den Haag. ’s Middags luisterden ze in de brasserie van het Mauritshuis naar de Troonrede van koning Willem-Alexander.

Na afloop zijn de Utrechtse wethouders Lot van Hooijdonk (verkeer en vervoer) en Klaas Verschure (woningbouw) er nog niet helemaal gerust op. Ja, ook zij horen positieve plannen in de Troonrede, maar uiteindelijk gaat het om de knikkers. ,,Onze wensen zijn aangeraakt, maar hoeveel geld er komt weten we nu nog niet. Is het substantieel of hebben we het straks over een druppel op de gloeiende plaat?

Het is dus wachten op de rijksbegroting die vanmiddag wordt vrijgegeven. ,,Maar dit is een eerste stap in de goede richting’’, vindt ook Haags wethouder Boudewijn Revis van stadsontwikkeling. Blij is hij met de aankondiging van het extra geld voor woningbouw en met de korting voor bouwende corporaties op de verhuurdersheffing, maar ook vreest hij dat het extra geld voor Nederlandse jeugdhulp niet genoeg zal zijn om de nood van de Nederlandse gemeenten te lenigen. ,,Maar het helpt wel.’’

Reparatie

Ook burgemeester Aboutaleb heeft nog wel wat te wensen over. ,,Wij krijgen als gemeenten om technische redenen veel minder geld uit het Gemeentefonds van het rijk. Voor Rotterdam scheelt dat 80 miljoen euro. We hebben de afgelopen dagen nog gelobbyd voor reparatie, maar zover is het nog niet. We hopen nu op een aparte maatregel voordat de begroting in de Tweede Kamer wordt behandeld.