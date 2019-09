Grote stevige, gecastreerde reu viel met zijn neus in de boter toen een Haags stel hem adopteerde

Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week de nog maar negen maanden oude Moby.

Moby weegt al 30 kilo en heeft een schofthoogte van 65 cm. Hij is een grote stevige, gecastreerde, reu die met zijn neus in de boter viel toen een Haags stel hem adopteerde. Moby mocht mee naar het werk en de manege, leerde omgaan met kippen en konijnen en voelde zich thuis op het strand van Monster. Als ik bij zijn vrouwtje aanbel voor een blokje rond is zijn stemming opperbest. Die van zijn baasje wat minder. Een val van haar paard zorgde voor een ernstige rugblessure. Ze staat aan het begin van een revalidatietraject dat minstens een jaar gaat duren en dan is het nog de vraag of alles goed komt.

Vreselijke pech voor het vrouwtje maar ook pech voor Moby die opnieuw een adres moet zien te vinden. Daar wil ik hem graag bij helpen. Als ik 'm aanlijn voor een blokje rond noteer ik z'n leren halsband met blauwe stenen in zilverkleurige ornamenten. Het staat prachtig in z'n wolvenvacht.

Lieverd

Van Moby wordt gehouden, weet ik als ik ook nog van zijn baasje zes pagina's (!) krijg met foto's en tekst over de goedzak. ,,Het is zo'n lieverd. Ik wil dat hij een goeie plek krijgt bij mensen die hem waarderen", verklaart zijn baasje.

Moby is een sociale hond. Lief voor de poezen, gek op kinderen, en spelend met alle andere honden. Hij ging naar puppycursus en kent de basiscommando's. Moby kijkt niet op of om als een tram rakelings aan ons voorbij schuift. Ook een visser, die als wij hem passeren nét gaat staan om zijn hengel uit gooien, lokt niets uit bij de grote lobbes. Moby is niet waaks en ook niet dominant. Het is geen hond om een terrein te bewaken maar werken wil hij graag. Vooral fysiek werk. Lekker kilometers naast de fiets rennen of naast de baas als die een hardloper is.

Moby werd door Stichting GaGa Animalcare uit Griekenland gehaald. Nu hij herplaatst moet worden nemen zij hier de verantwoordelijkheid voor. Ze zoeken een baasje met ervaring. Moby is namelijk een grote jongen van nog geen jaar. Daar hoort een sterke, stabiele, maar ook sportieve baas naast. Graag zonder kleine kinderen, want die loopt Moby in z'n enthousiasme zomaar omver. Voor meer info over Moby graag bellen met Els van Animalcare: 0626623150.