Grote stroomstoring in Den Haag na acht uur volledig verholpen

Update/videoDe grote stroomstoring in Den Haag is rond 19.00 uur volledig verholpen. Dat meldt netbeheerder Stedin. Grote delen van Den Haag zaten sinds het einde van de ochtend zonder stroom. Veel trams reden niet door de storing. Ook veel strandtenten zaten, voor de tweede keer deze maand, zonder stroom.

De oorzaak van de storing was rook in het hoofdverdeelstation ,,Nadat de brandweer de rook had geventileerd, bleek er meer schade te zijn dan verwacht en moest alles worden hersteld en weer opnieuw opgestart”, laat een woordvoerder van Stedin weten. Meerdere huishoudens hebben vandaag langer dan vier uur geen elektriciteit gehad. Dat betekent dat klanten recht hebben op compensatie. ,,Voor een gemiddelde huisaansluiting is dat 35 euro.”

Stroom

Om 11.10 uur vanochtend hadden 37.000 huishoudens plotseling geen stroom meer. Meldingen van de storing kwamen zowel uit het centrum van de stad als uit het Statenkwartier en Scheveningen. Rond 12.15 uur was het probleem in delen van het centrum weer verholpen. Stedin liet weten dat 4710 huishoudens toen weer stroom hadden.

Volledig scherm De brandweer is samen met mensen van netbeheerder Stedin bij het stroomverdeelstation in de De Constant Rebecquestraat. ,,We kijken wat er precies aan de hand is en of er brand zou kunnen zijn geweest.” © AD

Trams

HTM meldt dat verschillende trams tijdelijk stil moesten staan door de stroomstoring. Een woordvoerder van het bedrijf noemt het ‘een drama’. ,,Tien van onze twaalf tramlijnen staan stil”, zegt de woordvoerder van het openbaar vervoerbedrijf in de middag. In het begin van de avond kampen nog vier lijnen met problemen.

Zo heeft lijn 11 de grootste problemen van allemaal. ,,Die lijn is helemaal gestopt”, zegt de woordvoerder. ,,Lijn 16 en 9 kunnen niet verder dan de Kneuterdijk en de Grote Kerk. Tram 1 gaat niet verder dan Madurodam.” Op die manier blijven het centrum en Scheveningen met de tram niet of nauwelijks bereikbaar aan het begin van de avond. ,,We verwijzen naar buslijnen in de buurt”, aldus de woordvoerder. ,,Zelf vervangend vervoer met bussen regelen, is voor zoveel trams simpelweg onmogelijk.”

Vast in de lift

De brandweer heeft het druk met liftopsluitingen, bijvoorbeeld bij het B-aparthotel Kennedy. Een woordvoerder van de brandweer: ,,Er waren 10 meldingen achter elkaar. Die kwamen vanaf de Grote Markt, Scheveningseweg, Cornelis de Wittlaan en de Houtrustlaan, precies het gebied waar de storing is.” De brandweer heeft de opgesloten mensen bevrijd.

Onbereikbaar

De gemeente laat weten dat ook het stadhuis getroffen is door de storing. Daarom kan er niet naar het stadhuis gebeld worden en zijn er geen transacties mogelijk aan de balies. Bij drie belangrijke kruispunten - bij de Houtrustbrug, S200 en Johan de Witlaan met de Scheveningseweg - zijn verkeersregelaars ingezet.

Bij andere kruispunten werken een aantal verkeerslichten niet. ,,Hier gelden de gewone verkeers- en voorrangsregels", aldus de gemeente.

In het Tweede Kamergebouw draait een noodaggregaat. Die is alleen voor ‘noodzakelijke doeleinden’ beschikbaar. Sommige plekken, zoals het kinderdagverblijf, moeten het zonder doen.

Bezoekers van bioscoop Pathé hadden pech, zij staan inmiddels buiten vanwege de stroomstoring. IJszaak Florencia heeft de deuren dicht moeten gooien, het is te hopen dat het ijs niet smelt. Bij restaurant Luden doen koelingen, kassa’s en biertaps het niet meer. ,,Als dit langer dan een uur duurt, komen we in de problemen met onze gekoelde voorraad”, zegt een medewerker.

Strandtenten

Ook Scheveningen zit grotendeels zonder stroom. Nicolette Krul van strandtent WIJ: ,,We kunnen niks. Mensen kunnen niet afrekenen of douchen. Het is al de tweede keer.'' Vorige maand zaten ook al een kleine 10.000 mensen en bedrijven zonder stroom in Scheveningen. Ook toen kon er bij winkels en strandtenten niet worden afgerekend. De oorzaak was toen een brandje in het hoofdverdeelstation in Scheveningen.

Volledig scherm Stilstaande trams in het centrum. Den Haag is getroffen door een grote stroomstoring. © Jos van Leeuwen