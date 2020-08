Grote stroomstoring in Den Haag, Stedin werkt hard aan herstel: ‘Duurt tot zeker rest van de middag’

De schade in het verdeelstation van Stedin blijkt groter dan gedacht. Daarom moeten er eerst herstelwerkzaamheden gedaan worden. ,,Verwachting is dat de storing nog zeker de rest van de middag duurt", aldus de energieleverancier.

Stroom

Rond 12.15 uur was er in delen van het centrum weer stroom. Stedin liet weten dat 4710 huishoudens weer stroom hadden. De oorzaak van de storing was rook in het hoofdverdeelstation. Dat werd geventileerd en is rond 13.30 uur weer vrijgegeven. Monteurs van Stedin doen onderzoek naar hoe de stroomvoorziening zo snel mogelijk hersteld kan worden. Het einde lijkt in zicht te zijn.

Meldingen van de storing komen zowel uit het centrum van de stad als uit het Statenkwartier. Ook de Bomenbuurt en Vogelwijk zitten zonder stroom.Het is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Volledig scherm De brandweer is samen met mensen van netbeheerder Stedin bij het stroomverdeelstation in de De Constant Rebecquestraat. ,,We kijken wat er precies aan de hand is en of er brand zou kunnen zijn geweest.” © AD

Trams

HTM meldt dat verschillende trams tijdelijk stil staan door de stroomstoring. Een woordvoerder van het bedrijf noemt het ‘een drama’. ,,Tien van onze twaalf tramlijnen staan stil”, zegt de woordvoerder van het openbaar vervoerbedrijf.

,,Alle lijnen die door de Tramtunnel in het centrum lopen, het centrum van de stad en de trams richting Scheveningen. Het zijn de delen van de stad die zijn getroffen door de storing.” De HTM heeft van Stedin geen termijn gekregen waarop de storing kan worden verholpen. ,,Dat is begrijpelijk. Er zijn monteurs onderweg, maar eerst moet worden bepaald waar de storing zit, dan komt de reparatie en daarna moeten wij onze tramlijnen weer gaan opstarten.” Geprobeerd wordt om filevorming van trams te voorkomen. Maar volgens de woordvoerder is dat onder deze omstandigheden met zo’n grote omvang onmogelijk. Ook het inzetten van bussen als alternatief vervoer is onbegonnen werk. ,,Dat kan je doen als één lijn uitvalt, maar niet als er 10 van de 12 stil staan.”

Vast in de lift

De brandweer heeft het druk met liftopsluitingen, bijvoorbeeld bij het B-aparthotel Kennedy. Een woordvoerder van de brandweer: ,,Er waren 10 meldingen achter elkaar. Die kwamen vanaf de Grote Markt, Scheveningseweg, Cornelis de Wittlaan en de Houtrustlaan, precies het gebied waar de storing is.” De brandweer heeft de opgesloten mensen bevrijd.

Onbereikbaar

De gemeente laat weten dat ook het stadhuis getroffen is door de storing. Daarom kan er niet naar het stadhuis gebeld worden en zijn er geen transacties mogelijk aan de balies.

In het Tweede Kamergebouw draait een noodaggregaat. Die is alleen voor ‘noodzakelijke doeleinden’ beschikbaar. Sommige plekken, zoals het kinderdagverblijf, moeten het zonder doen.

Bezoekers van bioscoop Pathé hadden pech, zij staan inmiddels buiten vanwege de stroomstoring. IJszaak Florencia heeft de deuren dicht moeten gooien, het is te hopen dat het ijs niet smelt. Bij restaurant Luden doen koelingen, kassa’s en biertaps het niet meer. ,,Als dit langer dan een uur duurt, komen we in de problemen met onze gekoelde voorraad”, zegt een medewerker.

Strandtenten

Ook Scheveningen zit grotendeels zonder stroom. Nicolette Krul van strandtent WIJ: ,,We kunnen niks. Mensen kunnen niet afrekenen of douchen. Het is al de tweede keer.'' Vorige maand zaten ook al een kleine 10.000 mensen en bedrijven zonder stroom in Scheveningen. Ook toen kon er bij winkels en strandtenten niet worden afgerekend. De oorzaak was toen een brandje in het hoofdverdeelstation in Scheveningen.

Volledig scherm Stilstaande trams in het centrum. Den Haag is getroffen door een grote stroomstoring. © Jos van Leeuwen