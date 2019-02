Grote tentoonstelling Gemeentemuseum: Dior brengt hoofden nu al op hol

Zelfs op Curaçao heeft het bericht vorige week al de kranten gehaald dat het Gemeentemuseum Den Haag - dan Kunstmuseum Den Haag geheten - in 2020 een tentoonstelling krijgt van het Franse modehuis Dior. Marita Smit, perswoordvoerder van het museum is nog net niet platgebeld door de media, maar voelde zich wel verrast door alle vragen die ineens binnenkwamen over een tentoonstelling die nog maar net in de steigers staat. ,,We hebben elk jaar een bijzondere modetentoonstelling, momenteel over vrouwelijke ontwerpers door de eeuwen heen en dit najaar de expositie Let's Dance over de relatie tussen mode en dans'', zegt ze. ,,Maar we begrijpen het wel, Dior is een aansprekende naam, net zoals we in een recent verleden tentoonstellingen hebben gehad rond de modehuizen Givenchy en Chanel.''