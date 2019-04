Grote uitslaande brand in leegstaand schoolgebouw Stompwijk

De brandweer rukte met groot materieel uit, waarbij er ook hulp uit Zoetermeer en Honselersdijk kwam. De vlammen sloegen algauw uit het dak en de forse rookontwikkeling was tot in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zichtbaar. Het was te gevaarlijk voor de brandweerlieden om het gebouw te betreden. ,,Het gebouw miste al wat muren en plafonds”, laat de brandweer weten. ,,Vandaar dat we alleen vanaf de buitenkant konden blussen.” Omdat de vlammen al in het dak waren geslagen was het gebouw niet meer te redden. ,,Uit veiligheid is er gekozen om het pand plat te gooien.”



De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie en brandweer sluiten brandstichting niet uit. De wijkagent geeft aan dat er vaak jeugd rondhangt in het leegstaande pand. Bij omwonenden doen de vermoedens dan ook ronde dat jongeren verantwoordelijk zijn voor de brand.