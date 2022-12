Grote verkeerscontrole in Den Haag: slechts één bestuurder overtreedt de regels

Woonlasten stijgen in Den Haag, maar toch betaalt Haagse huiseige­naar minder dan rest van het land

Haagse huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden betalen in 2023 130 euro meer aan woonlasten. Dat blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 107 van de 344 gemeenten. Daarmee is Den Haag een van de hoogste stijgers. Maar de Haagse huiseigenaar is toch niet het meest kwijt, in vergelijking met andere steden.

21 december