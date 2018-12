Grote verslagenheid onder redders over verongelukte kitesurfer

Het zoeken werd zaterdag onmogelijk toen de duisternis inviel. ,,Kitesurfers dragen meestal zwarte kleding. Als iemand in het zwart is gekleed is het in het donker vrijwel onmogelijk diegene te onderscheiden in het donkere water. Zelfs met de lamp die we hebben. Het zoekgebied was ook zo groot. Het afbreken van de zoektocht viel iedereen zwaar. Iedereen had toch gehoopt dat de surfer ergens levend was aangespoeld. Als iemand in zee is, worden zijn kansen na vier uur tevergeefs zoeken wel heel klein. Iemand raakt onderkoeld.”



De plank en de kite van de man waren al wel gevonden. Toch zegt dat nog niets over de verblijfplaats in zee van de surfer. ,,Een lichaam is veel gevoeliger voor de stroming. Het gebied waarin we zochten was heel uitgebreid.”



Volgens Brinkman waren de weersomstandigheden zaterdag niet risicovoller dan op andere dagen. ,,Een ervaren kitesurfer bepaalt zelf of hij de zee opgaat,” zegt Brinkman die geen idee heeft wat er kan zijn gebeurd. Hij sluit zich aan bij andere surfers die denken dat de man enorme pech heeft gehad.