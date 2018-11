'Grote vraag blijft: waarom!?'

Jonathan Bolger kan er nog steeds niet helemaal bij dat zijn landgenoten hebben besloten de EU te verlaten. Als pensioenadviseur voor expats in Den Haag en Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk hebben gewerkt (en daar dus een deel van hun pensioen hebben opgebouwd), wordt hij dagelijks met zijn neus op de feiten van deze historische beslissing gedrukt.



Na zo'n tien jaar in het centrum van Londen te hebben gewerkt, vertrok Bolger eind jaren 90 naar Nederland. Het was nooit de bedoeling lang te blijven, maar uiteindelijk woont hij nu al bijna 20 jaar hier. De way of life in ons land bevalt Bolger uitstekend, dus voorlopig vertrekt hij niet uit de EU. Vanwege zijn werk spreekt hij dagelijks mensen die de gevolgen van de brexit mogelijk gaan voelen. Het lastige is dat de exacte consequenties moeilijk zijn te voorspellen.