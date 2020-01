Grote zoekactie doordat 3-jarig jongetje voor even vermist is

Mijn Allessie Sylvia spotte haar Jelle voor het eerst in De Pianobar: ‘Niet te happig wezen dacht ik, anders jaag ik hem weg’

25 januari Sylvia Grootscholten, directeur van Uniglobe Westland Business & Group Travel, spotte haar man Jelle Tetteroo voor het eerst in De Pianobar in Naaldwijk. Jaren later, toen hij zijn wilde haren kwijt was, sprong de vonk pas echt over. Op diezelfde plek. We spraken ze voor de rubriek Mijn Allessie.