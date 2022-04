Grote zoekactie langs de kust naar Dylan en Caroline: ‘Hopelijk snel einde aan vreselijke onzekerheid’

De 44-jarige Dylan wordt al sinds zaterdag 5 maart vermist, van de 60-jarige Caroline is sinds donderdag 10 maart niets meer vernomen. In de afgelopen maand werden al verschillende zoekacties opgezet door SAR Nederland. Dat is een organisatie die wordt ingezet om vermiste personen op te sporen met teams op het water en op het land. De eerdere zoekacties leverden vooralsnog niets op.

Dylan is voor het laatst gezien in de omgeving van de Albardastraat in Den Haag. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het Zuiderstrand. ,,Hij verplaatst zich mogelijk op zijn blote voeten”, zegt de politie. De man heeft een grijze haarkleur en is 1.80 meter lang.

Quote Het regent en het is koud, maar de motivatie van dit team is groot om duidelijk­heid te krijgen bij de vermissing van deze twee personen SAR Nederland

Caroline is voor het laatst gezien op de Vlotlaan in Monster. Zij is op de fiets vertrokken, vermoedelijk in de richting van het strand of het Schelpenpad in Monster. Op de laatstgenoemde locatie is haar fiets later aangetroffen. ,,Caroline is te herkennen aan haar zwarte lange glimmende gewatteerde jas en zwarte broek”, meldt de politie. ,,Ze heeft een slank postuur.”

Volledig scherm SAR Nederland zocht met honden, drones en quads naar de twee vermisten. © VRPress

Op zondag 27 maart leverde een grote zoekactie naar Dylan en Caroline niets op. Met een drone, honden, quads en vrienden van de vermisten werd er tevergeefs gezocht naar de Hagenaar en de Westlandse. Dit weekend, vrijdag 8 april en zaterdag 9 april, wordt er een nieuwe poging gedaan.

Vrijdag

Vrijdag om 06.00 uur was SAR Nederland al aanwezig langs de kustlijn vanaf Hoek van Holland tot aan Scheveningen. Daar werd tot 's avonds laat gezocht naar mogelijke aanwijzingen, ,,We gaan met teamleden de kustlijn aflopen en er rijden quads vanaf Hoek van Holland tot Scheveningen”, liet SAR Nederland vrijdag weten.

Ook werden er hondenteams ingezet en hielden een aantal visserskotters op zee de netten in de gaten. ,,Hopelijk komt er een einde aan de vreselijke onzekerheid van deze twee vermisten”, klinkt het bij de organisatie.

Zaterdag

Sinds zaterdagochtend 5.30 uur is de zoektocht weer hervat. Er wordt van de kust van Hoek van Holland tot aan Wassenaar gezocht door het zoekteam. ,,Het regent en het is koud, maar de motivatie van dit team is groot om duidelijkheid te krijgen bij de vermissing van deze twee personen”, laat SAR Nederland weten. ,,De ruwe zee maakt het werk vandaag zwaar, maar we gaan tot vanavond door.”

Wie informatie heeft over de vermissing van Dylan of Caroline kan contact opnemen met SAR Nederland via alarmnummer 0800 4444 112.

Volledig scherm Caroline (60) uit Monster en Dylan (44) uit Den Haag worden allebei vermist. © Privéfoto/Politie

Volledig scherm SAR Nederland houdt dit weekend een grote zoekactie naar de vermiste Dylan van der Mars en Caroline Wubben. © SAR Nederland

