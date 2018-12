Grote zoekactie na bedreiging avondwinkel Rijswijkseweg

De politie vroeg getuigen uit te kijken naar een man, en om deze bij aantreffen niet zelf aan te spreken. Het zou gaan om negroïde man van begin dertig zijn, in een donkerblauw trainingspak. Hij zou op de fiets zijn weggekomen.



Agenten zochten in de omgeving naar de verdachte, sommige agenten droegen ook kogelwerende vesten.



Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Of de man is gevonden, is niet bekend.



