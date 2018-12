Grote zoekactie na mishandeling in avondwinkel Rijswijkseweg

Schevenin­gers vrezen versprei­ding Chroom-6

15:12 Scheveningers zijn bang dat de kankerverwekkende stof Chroom-6, die werd aangetroffen bij onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in de badplaats, wordt verspreid. Dat stelt Groep de Mos, die bij een vergadering van wijkvereniging WOS (Scheveningen-dorp) aanwezig was. Volgens de partij zouden verfresten in tuinen zijn gevonden.