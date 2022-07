Grote zoekactie naar persoon in het water bij Neherkade

De gaper hangt niet meer boven zijn vaste plek van drogiste­rij: ‘Hij had een botoxje nodig’

Geen zorgen, Den Haag. De gaper van drogisterij Van der Gaag in de Haagse binnenstad is na 25 jaar niet wéér gestolen. De kenmerkende figuur met tong uit de mond hangt inderdaad niet op zijn vertrouwde plek, maar is in restauratie.

22 juli