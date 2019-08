Grote zoekactie naar vermiste zwemmer bij Wassenaarse Slag levert niets op

Enkelbles­su­re gooit roet in het eten in periode vol toernooien

18:42 Slecht nieuws voor de Europees kampioenen beachvolleybal. Sanne Keizer en Madelein Meppelink veroverden in 2018 in hun eigen Den Haag goud op het EK, maar ze kunnen hun titel deze week niet verdedigen in Moskou. Een blessure van Meppelink zorgt ervoor dat ze niet naar Rusland gaan. ,,Het was een hele moeilijke beslissing."