Grote zoektocht in water Van Rijnweg in Rijswijk na vondst stapeltje kleding

André Wetzel: AFC is voor mij een bijzondere club

11:36 Het kampioenschap in de tweede divisie is de titel van topscorer Raily Ignacio, van trainer Uli Landvreugd en de prestatie van Kenny en Yordi Teijsse. Maar het is ook de verdienste van Hagenaar André Wetzel, die AFC vorig seizoen voor degradatie behoedde.