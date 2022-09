Grote zorgen om sluiten van prostitutieramen en bezuinigingen op zorg voor kwetsbare mensen

OM vraagt rechtbank 53 zaken te stoppen: ‘Nu veel grotere jongens die we voor rechter willen brengen’

Tijdens zijn studie werd een nu 33-jarige Zoetermeerder betrapt in een hennepzaak. Nu is hij registeraccountant, maar is, zes jaar later, zijn strafzaak nog niet voor de rechter geweest. Het is een van de 53 zaken waarvan de aanklager aan de Haagse rechtbank vraagt om de vervolging te stoppen.

26 september