Grote zorgen over vaccinatiegraad in Den Haag: ‘Wijken als Laak, Zuidwest en Transvaal blijven achter’

Den Haag loopt ver achter bij het landelijk gemiddelde. In heel Nederland was een week geleden zo’n 65 procent van de bevolking boven de 18 jaar één keer geprikt, in Den Haag is dat percentage met 55 procent een stuk lager. Ook het aandeel mensen dat volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus blijft hier achter: 46 procent tegen 56 procent in heel Nederland.