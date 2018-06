Groter stuk van kleinere koek

Vijftig probleem­jon­ge­ren een jaar onder de pannen

15:25 Vijftig Haagse probleemjongeren gaan komend jaar aan de slag in een leerwerktraject via de stichting ‘Ja, voor een Kans’. De stichting heeft via allerlei fondsen genoeg budget bij elkaar gesprokkeld om nog een jaar door te gaan met de lopende proef.