Grotere kans dat je sterft door een gebrek aan strooizout dan dat je dood gaat door PFAS

Dat kunnen we niet zeggen van de IJsclubweg waar gistermorgen de eerste drie fietsers van het jaar uitgleden over het beijzelde fietspad. Je vraagt er ook een beetje om als je op een IJsclubweg gaat peddelen als het gevroren heeft. Wat vreemd is aan de IJsclubweg, is dat er in de verste verte geen ijsclub te bekennen is. Terwijl je aan de Bierkade wél bier kunt krijgen.