Growshop opgerold in tuincentrum Rijswijk: ‘Het is duidelijk dat hier geen geraniums groeiden’

Politieon­der­zoek levert acht aanhoudin­gen, drugs en contant geld op

Bij een grote politieactie in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag acht mannen aangehouden voor drugshandel en witwassen. Ook nam de politie drugs, contant geld en voertuigen in beslag. Daarnaast is een growshop opgerold in Rijswijk.

23 maart