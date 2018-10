Gruwelijke uitwassen van kapitalisme: in de regen wachten voor een paraplu van 1 euro

Alles was gisteren één euro bij ‘funshop’ Flying Tiger. Ook het plassen. De Deense prijzenknaller vierde haar 10-jarige bestaan met een ludieke actie: alle spullen in de winkel kostten slechts 1 euro. Behalve de kassa, ontdekte ik bij het naar buiten gaan. Met dit sneue koopfeest kwam Flying Tiger van de onverkoopbare voorraad af en kwam mevrouw Bral vlak voor het donker thuis met een karrevracht aan troep. Want troep verkopen ze, bij Flying Tiger.



Van die dingen waarvan je in de winkel denkt: ‘Da’s handig.’ Maar eenmaal thuis piep je wel anders: ‘Wat héb ik eigenlijk aan een puntenslijper voor wortels?’



Veelal wordt ondefinieerbare rotzooi verkocht. Al zeggen ze het zelf anders: ‘We willen je verrassen en inspireren, en we willen je laten lachen.’ De enige die echt lacht is de bijgoochem in Kopenhagen die deze orgie van rommel heeft bedacht. Zijn ‘concept stores’ waaien met de rages mee. Zodoende kun je er nu terecht voor al je Halloweenzooi. Precies de wegwerpmeuk die d’r voor zorgt dat de plastic soep in de oceaan gestaag overkookt. Verfdozen om pompoenen mee te beschilderen. Een kussen in de vorm van een kus. Een plastic drone voor je zoon. En daar staan vrouwen urenlang voor in de rij.



De gruwelijke uitwassen van het kapitalisme: men staat buiten in de regen te wachten voor een paraplu van 1 euro. In Rotterdam braken vechtpartijen uit. Logisch. Duizenden mensen in heel Nederland, die de eerste herfstkou trotseren voor - ja, voor wát? Als het tulpenbollensoep was geweest, had ik het gesnapt. Nu staan ze het af te niften van de kou voor een rol inpakpapier met tulpenbollendesign.



‘Wij denken altijd aan jou als we producten voor onze winkels kiezen. Voor verrassend betaalbare prijzen. We willen dat je je rijk voelt als je onze winkel bezoekt.’



Wat een arremoe.



