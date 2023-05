Gruwelijke vondst! Dode pitbull in tas gedumpt: ‘Waarschijnlijk niet op natuurlijke wijze overleden’

In Rijswijk is een dode hond gevonden in een blauwe IKEA-tas. De gruwelijke vondst werd gedaan in het water in het Kruisvaarderspark. Het dumpen van je huisdier is verboden. In 2019 werd in Rijswijk ook een dode hond gevonden, daar werd later een monument voor geplaatst.