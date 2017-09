Gruwelsekszaak oud-kerklid gaat morgen verder

Volgens de slachtoffers deden zij niet vrijwillig mee. Volgens een van hen ging het veel verder dan SM: het leek meer op martelen. Zij omschreef de 'sessies' als fifty shades of hell. 'Ik zat aan hem vast, pas als hij het zei, was het voorbij'. Hij zou haar hoofd in de wc-pot hebben geduwd en naalden door haar tepels en borsten hebben gestoken.



Er moeten zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) afgrijselijke taferelen hebben afgespeeld als B. alleen was met een meisje. Zweepslagen, waterboarden met het hoofd in een wc-pot, borsten die werden afgebonden tot ze blauw zagen. Het lijstje dat het OM opsomt is nog vele malen langer, soms nog gruwelijker.



Maar zulke extreme en gewelddadige handelingen zijn volgens hem nooit gebeurd. Ook had hij niet in de gaten dat de vrouw geestelijk niet goed was ontwikkeld.