GSA van Hofstadlyceum wint John Blankensteinprijs 2018

Nominaties

De John Blankensteinprijs had dit jaar het thema Voortgezet onderwijs. De organisatie zocht dit jaar naar initiatieven die de sociale acceptatie van lhbti+'s op scholen in het voortgezet onderwijs vergrootten. Het voortgezet onderwijs, is dé plek waar jongeren zich sociaal veilig moeten voelen, volgens de organisatie. Bij de competitie is er gekeken naar hoe er op op school over homo’s, lesbo’s, bi’s, transgenders en intersekse personen gesproken? Kunnen zij zichzelf zijn? Is het veilig genoeg om uit de kast te komen als je lhbti+ bent? Met welke actie verbeterde de sfeer op school? Zodat iedereen zichzelf kan zijn of je nou hetero, homo, lesbo, bi, transgender, een intersekse persoon of in dubio bent?