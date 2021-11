Guido Halleen was nog niet benoemd of de protesten barstten los

Een op de drie Nederlan­ders vertrouwt overheid nog, maar we leunen wél meer op sociale media

Het vertrouwen dat 70 procent van de Nederlanders vorig jaar nog had in de overheid is gekelderd naar minder dan een op de drie. Ook onderling zijn we elkaar in deze coronacrisis minder gaan vertrouwen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de vooravond van nieuwe coronamaatregelen van de overheid.

1 november