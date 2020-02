Gunstige regelingen moeten vlucht Haagse docent voorkomen: 'Leraar mag geen fortuin kwijt zijn aan parkeren'

In het spoor van de Haagse voetbalka­ra­vaan bij Rijnsburg­se Boys: 'De radio bepaalt de muziek'

16:01 Vier keer per week trekt een heuse karavaan vol Haaglandse voetballers zich op gang richting het voetbalgekke Rijnsburg in de Duin-en Bollenstreek. Elke keer weer een hele logistieke onderneming. We brachten die in kaart en reden erachteraan. Een reisverslag.