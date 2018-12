Haag Wonen gaat actie ondernemen tegen krakers

Studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten hebben afgelopen weekeinde drie leegstaande panden gekraakt aan de Dr. Schaepmanstraat en Van Meursstraat. De woningen staan op de nominatie om gesloopt te worden. Met de actie vragen ze aandacht voor de woningnood onder studenten.



Volgens Robert Kleissen van Haag Wonen hebben ze de verkeerde partij voor ogen om het probleem aan te kaarten. ,,Ons beleid is er juist op gericht dat er geen woning onnodig leegstaat in de stad'', zegt hij. ,,Hier worden 141 woningen gesloopt, waarbij het even duurt voordat alle bewoners zijn vertrokken en een nieuw huis hebben. Huizen die bij zo'n project tijdelijk vrijkomen dragen we over aan een leegstandsbeheerder om de leefbaarheid in de buurt te behouden. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt met de vertrekkende bewoners. De leegstandsbeheerder zorgt voor nieuwe tijdelijke bewoners, nadat wij de woningen hebben geïnspecteerd. Daar gaan een paar dagen overheen.‘’



Dat er nog geen aanvraag voor een sloopvergunning ligt, komt omdat Haag Wonen nog wacht op goedkeuring van de gemeente om voor de nieuwbouwplannen geen parkeerplaatsen bij de woningen te maken. ,,De woningen waar de studenten nu zitten staan pas een paar dagen leeg. Hun actie is onrechtmatig.‘’



