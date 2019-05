Haag Wonen gaat proberen liftpoeper uit seniorencomplex te zetten: ‘Het is gewoon smerig’

Dat beeld schetst Els van der Schans van Haag Wonen. ,,We zijn met onze advocaat aan het kijken hoe we de leemtes in het dossier kunnen aanvullen.Het is gewoon smerig. We zitten er bovenop.’’



Janice Roopram van Groep de Mos sloeg deze week alarm bij het college over de flat in Loosduinen voor 55-plussers. Een van de bewoners maakt het leven van al zijn buren zuur, door in de liften te poepen en te urineren en te spugen. Ook is er last van het dealen van drugs. ,,Er heerst een angstcultuur,’' zegt een van de bewoners.