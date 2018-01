Haag Wonen moet miljoenenboete betalen

De woningcorporatie zou in Zuidwest 803 woningen aansluiten op aardwarmte, maar trok zich in 2013 terug, net als Vestia en Staedion. Het aardwarmtebedrijf ging daarop failliet.

De curatoren eisten van Haag Wonen een boete van ruim 5 miljoen euro. De woningcorporatie stapte daarop naar de rechter. Die deed vorige maand uitspraak: Haag Wonen moet ruim 2 miljoen euro betalen, 2.600 euro per niet-aangesloten woning.

Wat het gevolg is van de megaboete voor Haag Wonen, kan de coporatie nog niet zeggen. ,,We gaan het vonnis bestuderen om te zien of we hiertegen in hoger beroep kunnen gaan'', meldt een woordvoerder. Als de corporatie er niet onderuit komt en de boete moet betalen, brengt dat het bedrijf niet in problemen, aldus de woordvoerder. ,,We zullen doorgaan, ook met investeren in duurzaamheid.''

4.000 woningen

Haag Wonen was één van de drie woningcorporaties, naast Staedion en Vestia, die tekenden om mee te doen aan het aardwarmteproject (ADH). In totaal zouden ze zo'n 4.000 woningen aansluiten op het aardwarmtenet. Uiteindelijk zijn er maar 13 huizen aangesloten. Alle corporaties stapten eruit. Door de financiële crisis was er geen geld meer om te investeren, stelden ze.

Aardwarmte Den Haag stuurde Haag Wonen een factuur van 5 miljoen euro. Haag Wonen maakte daar bezwaar tegen, omdat de aardwarmte vanwege problemen bij de bron niet op tijd beschikbaar was. De rechter gaat hier niet in mee. Er moet toch een boete worden betaald.

Doorstart

Het aardwarmteproject maakte in 2016 een doorstart. Het nieuwe bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) blaast de installatie aan de Leyweg nieuw leven in. De andere twee corporaties, Vestia en Staedion, zijn opnieuw ingestapt en hebben afspraken gemaakt over de financiën, Haag Wonen niet.