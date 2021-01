Haag Wonen zet niemand op straat in coronatijd

Beide partijen hadden in de gemeenteraad vragen gesteld omdat zij signalen hadden gekregen dat er huisuitzettingen zouden plaatsvinden in een periode waarin was afgesproken dat niet te doen.

Volgens de woningcorporatie ligt de zaak anders. ,,Wij staan juist vierkant achter de motie van de gemeente”, zegt een woordvoerder van Haag Wonen. ,,In het geval van de Pletterijstraat gaat het om krakers met wie in november al afspraken zijn gemaakt dat ze per 1 februari zouden vertrekken. Kraken is een strafbaar feit, ook in coronatijd. Met deze afspraak proberen we juist woonruimte te creëren voor de mensen die het hard nodig hebben.”