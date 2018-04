Na Hans Wiegel tovert verkiezingswinnaar Richard de Mos het volgende VVD-kanon uit de hoge hoed. Haar aanstelling (onbetaald, ‘het is een erebaan’) is een slimme zet, vinden vriend en vijand: de oud-minister mag dan van de VVD zijn, haar autoriteit en gezag is ook bij andere partijen enorm. ‘Ze is onomstreden’, zegt een PvdA-kopstuk. En ze heeft zelf geen ambities om wethouder te worden. Dat alles helpt bij onderhandelingen die op momenten ongetwijfeld spannend zullen worden.



Vanochtend trapte Schippers de gesprekken tussen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks af. Vooraf werd ze kort geïntroduceerd bij media en raadsleden. ,,Ik heb er echt zin in, ik ben heel goed uitgerust’’, zei de politica die van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid was.



Voordeel naar eigen zeggen: Schippers is een buitenstaander. ,,Misschien is het wel goed dat ik weinig weet van de lokale politiek. En het is prettig om in deze rol weinig meningen te hebben.’’



Die opvattingen hoort ze wel aan de onderhandelingstafel, in de met wat bloemstukken opgefleurde verdieping van de noordvleugel van het Haagse stadhuis.