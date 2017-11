Haaglanden MC weer laag in Ziekenhuis Top 100

Haaglanden MC liet vorig jaar aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten te werken aan betere registratie van medicijncontroles. Uit de gegevens van de AD Ziekenhuis Top 100 blijkt echter dat het daarin nog niet is geslaagd. Het ziekenhuis kan nog altijd niet vertellen bij hoeveel kinderen en ouderen er een goede overdracht van de gebruikte medicijnen is aan de eigen arts of verzorgers, bij ontslag uit het ziekenhuis.

Juist bij deze kwetsbare groepen is deze overdracht belangrijk, want een ongelukkige combinatie van medicijnen kan tot ernstige problemen leiden. Het ziekenhuis meldt aan de Inspectie: ,,Beleid is dat de arts altijd de medicatie beoordeelt. Dit wordt echter niet vastgelegd, waardoor geen cijfers kunnen worden aangeleverd.’’ De registratie is juist bedoeld om vast te stellen of artsen het afgesproken beleid volgen. Bij opname wordt wel gecontroleerd, maar ook hier scoort het ziekenhuis niet goed. Slechts van 60 procent van de kinderen wordt bij opname de medicatie gecontroleerd. Bij ouderen is dit 65 procent.