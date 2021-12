Haags Beat Festival verplaatst naar andere locatie én datum

Komt voor elkaar Rappen was de redding van ex-verslaafde Yorick (Keesje): ‘Je bent geen loser als je aan jezelf werkt’

Wat begon met een paar biertjes eindigde in een alcoholverslaving. Vier keer per dag ging Yorick van Seggelen naar de supermarkt om drank te kopen. Meer dan vijftien jaar was hij verslaafd. Zijn muziek redde hem van de ondergang. Nu wil hij jongeren helpen om hetzelfde te doen. ,,Je bent geen loser als je aan jezelf werkt. Je bent een baas als je dat durft.’’

3 december