Haags bedrijf helpt Brits vliegveld Heathrow van illegale drones af

Vandaal probeert auto met aanmaak­blok­jes in brand te steken, buurtbewo­ner blust fik met tuinslang

14 januari Een vandaal heeft een geparkeerde auto in de Wrightlaan in Den Haag in brand gestoken. De onverlaat gooide een stuk stoeptegel door de ruit, waarna hij aangestoken aanmaakblokjes in de auto mikte.