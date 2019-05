Haags Bierproeffestival: ‘Voor mij moet een vrouw wel echt bier drinken hoor, anders wordt het niks’

Volle schuimkragen en klinkende glazen domineren de Grote Kerk in Den Haag. Of nou links of rechts wordt gekeken, het hart van elke bierliefhebber versnelt een paar slagen op de achtste editie van het Nederlands Bierproeffestival; het openingsevenement van de Week van het Nederlands Bier. Deze is donderdag van start gegaan en het festijn duurt tot zondag 26 mei. Weinig drankjes kunnen zeggen dat ze een week lang de volle aandacht verdienen, maar de eerste bezoekers stromen op vrijdagmiddag om vier uur al binnen bij de Grote Kerk. Het hele weekeinde lang bruist de kerk van de dorstige mensen. En die dorst wordt gestild. Met oud bruin.



De vrouw nipt van rosébier, jongeren zwichten voor IPA en de Westlander zweert bij Heineken. Tenminste, als we de stereotyperingen moeten geloven. Maar kloppen deze nog een beetje? Volgens de Haagse bierbrouwerij Crooked Spider niet. ,,Als vrouwen bier bestellen, wordt vaak meteen gevraagd of we rosébier willen", lacht Katie Hanford (25), mede-eigenaar van Crooked Spider. ,,Maar ik vind dat echt niet lekker. Ik hou wel van wat steviger bier. En kijk naar me", de blonde schone gebaart naar zichzelf. ,,Nee, bier is heel genderneutraal!"