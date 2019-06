Haags café stoot door naar Tweede Kamer met muziekpetitie

Al 37.000 mensen tekenden de oproep ‘Bescherm live muziek in de horeca’ die cafébaas Hans Borrias deed nadat hij duizenden euro's boete aan zijn broek kreeg wegens het overtreden van de decibelnormen. In de kroeg in de wijk Segbroek treden drie keer in de week artiesten op, op vrijdagavond, zaterdag tot elf uur en op zondagmiddag. De bar is alleen niet goed geïsoleerd, waardoor de nieuwe bovenbuurman er last van heeft.