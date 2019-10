Haags college gaat wethouders De Mos en Guernaoui verzoeken tijdelijk terug te treden

De portefeuilles van De Mos en Guernaoui worden verdeeld onder andere wethouders tot het onderzoek van justitie is afgelopen. Het CDA en de Partij voor de Dieren drongen vandaag al aan op deze ingreep. Richard de Mos is wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, Guernaoui van Financiën, Integratie en Stadsdelen.



Overigens liet Pauline Krikke bij het spoedoverleg weten dat zij nog geen contact met de verdachte wethouders heeft gehad. De partner van De Mos liet eerder vandaag al weten dat hij niet thuis is.



Het nieuws dat wethouders Richard de Mos en Richard Guernaoui verdacht worden van corruptie is in het Haagse stadhuis ingeslagen als een bom. ,,Dit is heel heftig, schokkend”, zei Adeel Mahmood van de partij Nida. ,,We hebben natuurlijk onlangs de kwestie gehad van de nachtontheffingen voor ondernemers. Wij hebben toen onze vraagtekens gezet bij de verleende vergunningen aan een ondernemer die gelieerd is aan Groep de Mos. En nu komt het OM met de verdenking van ambtelijke corruptie en omkoping. Dit komt keihard aan. En dit schaadt het vertrouwen in de politiek natuurlijk enorm.”