Haags duurzaamheidsplan van 185 miljoen wordt drastisch bijgespijkerd: ‘Het moet echt beter’

Hoe kan je minder energie verbruiken? SBS6 filmt verduurza­ming van Haagse portiekwo­ning

3 december In het SBS6-tv-programma Green Make Over is zondag te zien hoe een Haags huishouden de woning laat verduurzamen. Pieter Carrière en zijn neef Mathijs wonen in een huurflat in Laak.