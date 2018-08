Haags easyHotel staat in de verkoop

De verkoop vindt plaats 'in opdracht van de hypotheekhouder', is te lezen op de website van veilingbedrijf BOG-auctions.com. Het pand aan de Parkstraat staat bij de populaire kavels, maar het is onduidelijk of er al biedingen zijn uitgebracht. ,,Daar mogen we geen mededelingen over doen vanwege de geheimhoudingsplicht", aldus de veilingnotaris. Wanneer een bod zo aantrekkelijk is dat het door de verkopende partij wordt geaccepteerd, zou de online veiling op 4 september niet meer nodig zijn.



Tegelijk met het Haagse easyHotel gaan ook vestigingen in Amsterdam en Rotterdam onder de hamer. Het hotel in Scheveningen maakt geen onderdeel uit van de veiling. Het easyHotel opende vijf jaar geleden aan de Parkstraat en presenteerde zich als de goedkoopste van Den Haag. Voor 49 euro per nacht kunnen gasten een kamer boeken met 'vijf sterren matras'. Het hotel is nog steeds open: toeristen lopen er in en uit.