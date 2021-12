Haags echtpaar dat exclusieve strandclub bij elkaar blufte moet alsnog half miljoen euro huur betalen

Het ontruimen van het futuristische paviljoen op de Noordboulevard van Scheveningen zal worden uitgevoerd door de 30-jarige man van het stel. Alleen hij is woensdag vrijgelaten na twee weken voorarrest op verdenking van het witwassen van crimineel geld. Ook nu blijft hij daarvan verdacht. Maar het is volgens justitie zijn 49-jarige vrouw die het brein is achter de witwaspraktijken en oplichting. Zij is een bekende in de chique Frederik Hendriklaan in het Haagse Statenkwartier, waar ze twee interieurzaken heeft. Ze zit nog zeker zestig dagen in voorarrest.