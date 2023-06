Haags feitje: zóóó dichtbevolkt is onze gemeente

Den Haag gaat peutercon­su­len­ten inzetten om personeels­te­kor­ten in kinderop­vang tegen te gaan

Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar met een taalachterstand kunnen vanaf 2024 in Den Haag gratis naar de voorschoolse opvang. En dat terwijl de personeelstekorten in de kinderopvang zich opstapelen. Dat was mede de reden dat het kabinet hier niet zijn vingers aan wilde branden. Maar met behulp van zogeheten ‘peuterconsulenten’ moet het in Den Haag toch gaan lukken.